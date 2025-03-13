Настройка FTP сервера

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Закрыт4 заявки21 просмотр

  1. Имеется домашний ПК сервер. Необходимо настроить ftp сервер и рейд массив. Предпочтительнее ubuntu.

  2. Настроить удалённый доступ (rdp)

Предыдущий админ написал инструкцию в ии, проверяли на виртуалке и всё работает. Можно тоже использовать если хотите.

UbuntuНастройка серверов
2 месяца назад
dmkornilow
Дмитрий 
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