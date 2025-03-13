Требуется устная консультация по проблеме с запуском Docker после установки SSL сертификата Lets Encrypt. Ошибка возникает при выполнении команды 'sudo docker compose up -d'. Проблема, вероятно, связана с конфликтом портов. Необходимо помочь в исправлении конфигурации и устранении ошибок.
Настройка FTP сервера
Имеется домашний ПК сервер. Необходимо настроить ftp сервер и рейд массив. Предпочтительнее ubuntu.
Настроить удалённый доступ (rdp)
Предыдущий админ написал инструкцию в ии, проверяли на виртуалке и всё работает. Можно тоже использовать если хотите.
Заявки фрилансеров
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