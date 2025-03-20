на серевере поменяли 1 ssd диск из двух, теперь нужно срочно выполнить два пункта

Для корректной работы сервера вам необходимо по инструкции: https://docs.selectel.ru/servers-and-infrastructure/dedicated/troubleshooting/replace-disk-raid/#add-disk-to-array добавить диск в массив.

После чего по следующему пункту установить загрузчик https://docs.selectel.ru/servers-and-infrastructure/dedicated/troubleshooting/replace-disk-raid/#install-bootloader.

чтобы все заработало