Срочно Настроить сервер

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на серевере поменяли 1 ssd диск из двух, теперь нужно срочно выполнить два пункта

Для корректной работы сервера вам необходимо по инструкции: https://docs.selectel.ru/servers-and-infrastructure/dedicated/troubleshooting/replace-disk-raid/#add-disk-to-array добавить диск в массив.

После чего по следующему пункту установить загрузчик https://docs.selectel.ru/servers-and-infrastructure/dedicated/troubleshooting/replace-disk-raid/#install-bootloader.

чтобы все заработало

Настройка серверов
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