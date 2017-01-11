Работа с персонажами

Добрый день! я ищу дизайнера для создания картинок, превью для детского канала на ютубе. Хотелось бы узнать стоимость такой работы. Мне нужно такое же качество, как в ссылках. https://www.youtube.com/channel/UCk8GzjMOrta8yxDcKfylJYw и https://www.youtube.com/channel/UCcartHVtvAUzfajflyeT_Gg/videos?view=0&shelf_id=1&sort=dd В ...