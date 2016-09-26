GDK-m

Иван GDK-m

 
41 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Рерайт текстов

    цена 20 р-1000збп Проект рассчитанный на несколько исполнителей, диапазон каждого текста от 550 до 2000 збп и зависит от информативности источника, уникальность от 96 до 100% по text. Текст для рерайта брать с ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рерайт от 88 до 100% уникальности

    Статей нужно много (рассчитанный на несколько исполнителей), диапазоном от 550 до 2000, уникальность от 88 до 100% по text. Цена за 1000 збп от 15 до 20 рублей После предоставления Вам (списка/названия) компании: Текст для рерайта ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Рерайт

    Рерайтинг статей по приведенному списку - статьи размером от 500-2500  - уникальность 87-100% - оплата 15-20руб 1000 знаков

    Рерайтинг32 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Статьи по застройщикам

    Необходимо по предоставленному мной списку компаний-застройщиков написать небольшие описания от 1000 до 3500 ЗБП с уникальностью от 89-100% к компаниям и жилым комплексам. Информацию брать  либо с официального сайта компании, либо из иных источников в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

Wiinstone
Максим 
34 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$1
9 баллов
8 лет назад
Рерайт от 88 до 100% уникальности
Приятно было сотрудничать!
работа, ок
Ответный отзыв
ya_rush
Ирина 
43 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Статьи по застройщикам
Приятно было поработать! Единственное, я внимательно ознакомилась с ТЗ. А встречное предложение по цене я высказала как предложение. Обидно, что вы так негативно это восприняли. Выдвинутая вами цена несколько ниже средних расценок на данный вид работ.
Не все ТЗ прочитала, в результате чего несовпадение цен за проект.
Ответный отзыв