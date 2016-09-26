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- Системное администрирование16 заявокЗакрыт7 лет назад
цена 20 р-1000збп Проект рассчитанный на несколько исполнителей, диапазон каждого текста от 550 до 2000 збп и зависит от информативности источника, уникальность от 96 до 100% по text. Текст для рерайта брать с ...Рерайтинг1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Статей нужно много (рассчитанный на несколько исполнителей), диапазоном от 550 до 2000, уникальность от 88 до 100% по text. Цена за 1000 збп от 15 до 20 рублей После предоставления Вам (списка/названия) компании: Текст для рерайта ...Рерайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Рерайтинг статей по приведенному списку - статьи размером от 500-2500 - уникальность 87-100% - оплата 15-20руб 1000 знаковРерайтинг32 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо по предоставленному мной списку компаний-застройщиков написать небольшие описания от 1000 до 3500 ЗБП с уникальностью от 89-100% к компаниям и жилым комплексам. Информацию брать либо с официального сайта компании, либо из иных источников в ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт9 лет назад