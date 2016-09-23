Выполняю работы по дизайну в векторе, растре, а также по копирайтингу.
Сроки - от нескольких часов до 1-2 дней в зависимости от объёма и сложности. Ящик - [email protected]
Отзывы заказчиков
$25
7 баллов
9 лет назад
Не все ТЗ прочитала, в результате чего несовпадение цен за проект.
Ответный отзыв
Приятно было поработать! Единственное, я внимательно ознакомилась с ТЗ. А встречное предложение по цене я высказала как предложение. Обидно, что вы так негативно это восприняли. Выдвинутая вами цена несколько ниже средних расценок на данный вид работ.
$25
10 баллов
9 лет назад
Все супер! Продолжаем сотрудничество!
Ответный отзыв
Спасибо! С вами работать очень комфортно и приятно!
Копирайтинг
2 отзыва(-1)
$1/час
от $1от 3 часов
#1560