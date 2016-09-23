ya_rush

Ирина ya_rush

 
43 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Выполняю работы по дизайну в векторе, растре, а также по копирайтингу.

Сроки - от нескольких часов до 1-2 дней в зависимости от объёма и сложности. Ящик - [email protected]

Отзывы заказчиков

GDK-m
Иван 
41 год
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
7 баллов
9 лет назад
Статьи по застройщикам
Не все ТЗ прочитала, в результате чего несовпадение цен за проект.
Приятно было поработать! Единственное, я внимательно ознакомилась с ТЗ. А встречное предложение по цене я высказала как предложение. Обидно, что вы так негативно это восприняли. Выдвинутая вами цена несколько ниже средних расценок на данный вид работ.
Ответный отзыв
26angela26
Анжела 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Сделать рерайт около 30 000 символов без пробелов
Все супер! Продолжаем сотрудничество!
Спасибо! С вами работать очень комфортно и приятно!
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва(-1)
$1/час
от $1от 3 часов
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