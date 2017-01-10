Создание рисунка в векторе

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Завершен6 заявок243 просмотра

Создание рисунка для пескоструйного стекла в векторе (для межкомнатной двери). Готовый файл в формате cdr. Пример исполнения – файл «пример». (Пример отправлю почтой, тут не прикрепляется.)

Исходные данные:

 1.  Размер стекла 400*1020 мм. Отступ рисунка открая стекла минимум 15-20 мм.

 2.  Фото двери для которой проектируется стекло.

 3.  Эскиз с примерным расположением элементов. 

Рисунок должен соответствовать стилю двери (классический рисунок). Рисунок не должен быть слишком сложным. Толщина линий рисунка должна быть разной, минимальная толщина линий 1.5-2 мм. 

8 лет назад
dveriswarog33
Наталья 
43 года
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

kudrilona
Илона 
49 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$10
2 дня
Илона отлично справилась с заданием, было предложено 3 варианта в оговоренный срок. Однозначно рекомендую!
Все отлично! Четкое задание и оплата в срок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

kudrilona
Илона 
49 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад