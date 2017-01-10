Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Ищу иллюстратора для создания картинок детской тематики. Эти картинки будут использоваться для машинной вышивки. Нужно создать 2 файла в Corel, с возможностью послойного разделения рисунка. Т.к. размеры пялец машинной ...
Создание рисунка в векторе
Создание рисунка для пескоструйного стекла в векторе (для межкомнатной двери). Готовый файл в формате cdr. Пример исполнения – файл «пример». (Пример отправлю почтой, тут не прикрепляется.)
Исходные данные:
1. Размер стекла 400*1020 мм. Отступ рисунка открая стекла минимум 15-20 мм.
2. Фото двери для которой проектируется стекло.
3. Эскиз с примерным расположением элементов.
Рисунок должен соответствовать стилю двери (классический рисунок). Рисунок не должен быть слишком сложным. Толщина линий рисунка должна быть разной, минимальная толщина линий 1.5-2 мм.
Выбранный исполнитель
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