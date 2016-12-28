Нарисовать внешний вид киоска.

Есть картинка киоска в плохом качестве. Мне надо сделать в хорошем. Чтобы все оценить до изготовлении заказа материала. И чтобы гармонично и красиво смотрелось. Цвета можно примерно как на картинке. Фактуры желательно оставить те же. Материалы и цвета прописаны. Но мне не нравится визуально как выглядит-не очень. Надо скомбинировать имеющиеся материалы, цвета. И возможно немного(не сильно) поменять цвета. Чтобы остаться в рамках проекта. Так, чтобы смотрелось гармонично, красиво и аккуратно. Есть также детали: 1. Окно из белого пластика поставить(там коричневый). 2. Попробовать профиль оконный закрыть деревом в цвет верха(второй вариант картинки подготовить). 3. Определиться с цветом крыши(там сейчас что то непонятное). Чтобы и крыша нормально смотрелась. Список материалов и картинку приложил. Срок и стоимость?