Сделать эскиз мужского перстня

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Завершен3 заявки237 просмотров

Сделать эскиз мужского перстня!

Перстень должен быть из золота с эмблемой тигра у которого в лбу сапфир Шинка (само кольцо) от центра головы тигра по всему кольцу должно идти восточными узорами.

Возможно сочетание двух металлов.

Работа срочная! Предпочтение дизайнерам ювелирных изделий и художникам!

Ниже прикрепляю примеры.

8 лет назад
guest_14835429647643
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

elmirmclaren
Эмин 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
37 отзывов
8 лет назад
$100
2 дня
Очень качественно и быстро! Уровень работы очень высокий!
Интересный проект, точно поставлена задача, никаких проблем с оплатой, работать комфортно.

Заявки фрилансеров

elmirmclaren
Эмин 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
37 отзывов
8 лет назад