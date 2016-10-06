Нужен HTML5 баннер для мебельного магазина

БаннерыЗавершен8 заявок378 просмотров
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Нужен HTML5 баннер, поддерживающий DoubleClick,  для мебельного магазина LAFurniture.com.

Бюджет очень адекватен. Ищу очень квалифицированного фрилансера или студию.

Нужны примеры работ. Если нет опыта, не пишите, не тратьте свое и мое время.

Я могу позволить себе лучшего специалиста с интересным портфолио :)

Если я не найду специалиста для HTML5, то будем делать GIF баннер

3 - 4 слайда (3 секунды)

4 размера:  300x250 (rectangle), 728x90 (leaderboard), 160x600 (wide

skyscraper), 320x50 (mobile leaderboard)

Должен быть проверен здесь:

https://h5validator.appspot.com/dcm

для DoubleClick Studio

DoubleClick Guidelines:

https://support.google.com/dcm/partner?source=404#topic=4387660

Придерживайтесь:

Для показа на сайтах с поддержкой HTTPS креативы HTML5 должны быть

совместимы с SSL: 

https://support.google.com/dfp_premium/answer/4515432

Размер архива ZIP должен быть не более 150 Кб

В загружаемом архиве ZIP должно быть не более 40 файлов.

К коду и всем ресурсам необходимо указывать относительный путь в файле ZIP. 

Невключайте внешние ссылки. Исключения: Google Fonts, размещенная в Google библиотека jQuery

Названия файлов должны иметь только латинские буквы, цифры и символы 

Продолжительность анимации не должна превышать 30 секунд

статическая картинка должна быть для тех сайтов, которые не поддерживают HTML5

Если мы не сможем сделать HTML5 баннер, то:

Технические требования для баннера GIF

1. Размер баннера должен быть не более - 150 Кб;

2. Анимированный GIF-баннер должен воспроизводиться со скоростью не более 5

кадров в секунду.

HTML
7 лет назад
gsite
53 годаСША
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
SebaMF
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 дней назад
7 лет назад
$160
2 дня
Отлично! Быстро, терпеливо, со вкусом. Таких исполнителей не так много.
Только положительные эмоции! Приятно работать.
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