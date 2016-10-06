Нужен HTML5 баннер для мебельного магазина

Доброго времени суток. Требуется разработка шаблона для интернет магазина на платформе 1С-Битрикс. За более подробной информацией в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен HTML5 баннер, поддерживающий DoubleClick, для мебельного магазина LAFurniture.com.
Бюджет очень адекватен. Ищу очень квалифицированного фрилансера или студию.
Нужны примеры работ. Если нет опыта, не пишите, не тратьте свое и мое время.
Я могу позволить себе лучшего специалиста с интересным портфолио :)
Если я не найду специалиста для HTML5, то будем делать GIF баннер
3 - 4 слайда (3 секунды)
4 размера: 300x250 (rectangle), 728x90 (leaderboard), 160x600 (wide
skyscraper), 320x50 (mobile leaderboard)
Должен быть проверен здесь:
https://h5validator.appspot.com/dcm
для DoubleClick Studio
DoubleClick Guidelines:
https://support.google.com/dcm/partner?source=404#topic=4387660
Придерживайтесь:
Для показа на сайтах с поддержкой HTTPS креативы HTML5 должны быть
совместимы с SSL:
https://support.google.com/dfp_premium/answer/4515432
Размер архива ZIP должен быть не более 150 Кб
В загружаемом архиве ZIP должно быть не более 40 файлов.
К коду и всем ресурсам необходимо указывать относительный путь в файле ZIP.
Невключайте внешние ссылки. Исключения: Google Fonts, размещенная в Google библиотека jQuery
Названия файлов должны иметь только латинские буквы, цифры и символы
Продолжительность анимации не должна превышать 30 секунд
статическая картинка должна быть для тех сайтов, которые не поддерживают HTML5
Если мы не сможем сделать HTML5 баннер, то:
Технические требования для баннера GIF
1. Размер баннера должен быть не более - 150 Кб;
2. Анимированный GIF-баннер должен воспроизводиться со скоростью не более 5
кадров в секунду.
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