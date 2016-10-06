Нужен HTML5 баннер для мебельного магазина

Нужен HTML5 баннер, поддерживающий DoubleClick, для мебельного магазина LAFurniture.com.

Бюджет очень адекватен. Ищу очень квалифицированного фрилансера или студию.

Нужны примеры работ. Если нет опыта, не пишите, не тратьте свое и мое время.

Я могу позволить себе лучшего специалиста с интересным портфолио :)

Если я не найду специалиста для HTML5, то будем делать GIF баннер

3 - 4 слайда (3 секунды)

4 размера: 300x250 (rectangle), 728x90 (leaderboard), 160x600 (wide

skyscraper), 320x50 (mobile leaderboard)

Должен быть проверен здесь:

https://h5validator.appspot.com/dcm

для DoubleClick Studio

DoubleClick Guidelines:

https://support.google.com/dcm/partner?source=404#topic=4387660

Придерживайтесь:

Для показа на сайтах с поддержкой HTTPS креативы HTML5 должны быть

совместимы с SSL:

https://support.google.com/dfp_premium/answer/4515432

Размер архива ZIP должен быть не более 150 Кб

В загружаемом архиве ZIP должно быть не более 40 файлов.

К коду и всем ресурсам необходимо указывать относительный путь в файле ZIP.

Невключайте внешние ссылки. Исключения: Google Fonts, размещенная в Google библиотека jQuery

Названия файлов должны иметь только латинские буквы, цифры и символы

Продолжительность анимации не должна превышать 30 секунд

статическая картинка должна быть для тех сайтов, которые не поддерживают HTML5

Если мы не сможем сделать HTML5 баннер, то:

Технические требования для баннера GIF

1. Размер баннера должен быть не более - 150 Кб;

2. Анимированный GIF-баннер должен воспроизводиться со скоростью не более 5

кадров в секунду.