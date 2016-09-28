Шаблон интернет магазина на платформе 1C-Битрикс

требуется разработать и сделать динамичный баннер размеры 468 на 60
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Доброго времени суток.
Требуется разработка шаблона для интернет магазина на платформе 1С-Битрикс. За более подробной информацией в личку.
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