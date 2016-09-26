Создание баннеров

БаннерыЗакрыт3 заявки107 просмотров
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Требуется  разработка 2 баннеров для магазина. Просто, наглядно, привлекательно! Специфика магазина: продукты, хоз.товары.

7 лет назад
irina_rasputina
40 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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