Разработать статический баннер в слайде

Требуется дизайнер для разработки 5 баннеров для магазина! Просто, наглядно, привлекательно! Специфика магазина: продукты, хоз товары, обувь! Размеры вышлю!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать уникальный баннер без использования изображений с интернета (без картинок гугла, яндекса и т.п.)
Баннер надо для сайта: slotor.com
Тема баннера: Человек который зайдет на сайт должен понимать что он пополнит счет с 0% комиссией. Так же на этом баннере надо указать что пополнить счет можно от 1 грн., 1 руб., 1 долл., 1 mbtc.
Стиль: Космос, галактика, инопланетяни.
Цвета: ближе к дизайну сайта
Требования к изображению:
- 610 х 235 px
- Без обрамлений и т.п.
Пример приложен (но имейте ввиду, он так себе)
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