Разработать статический баннер в слайде

# 1 — $ 20

Создать уникальный баннер без использования изображений с интернета (без картинок гугла, яндекса и т.п.)

Баннер надо для сайта: slotor.com

Тема баннера: Человек который зайдет на сайт должен понимать что он пополнит счет с 0% комиссией. Так же на этом баннере надо указать что пополнить счет можно от 1 грн., 1 руб., 1 долл., 1 mbtc.

Стиль: Космос, галактика, инопланетяни.

Цвета: ближе к дизайну сайта

Требования к изображению:

- 610 х 235 px

- Без обрамлений и т.п.

Пример приложен (но имейте ввиду, он так себе)