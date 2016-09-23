Рекламный баннер для ВКонтакте

Для сайта на слайдер нужно сделать 10 акционных статичных баннеров.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим рекламный баннер (дизайн) и текст для использования в продвижении сообщества ВК через рекламу ВК (таргетинг, реклама записей, репосты). Размер и пример - https://vk.com/info196?w=wall-69227740_624, https://vk.com/76info?w=wall-71895481_3128
Модерацию данный пост не проходит, по причине нарушения правил ВК.
Кидайте ссылки на портфолио именно по теме
Оплата после одобрения рекламного поста ВК
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