Баннер на html 5 для adwords

БаннерыЗавершен5 заявок230 просмотров
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Вот что есть https://adwords-displayads.googleusercontent.com/da/b/dabAdPreview?templateId=456&outputFormat=HTML5&width=300&height=250&visibleUrl=unichtozhenie-klopov-spb.ru&destinationUrl=http://unichtozhenie-klopov-spb.ru&irsKey=-6160122107591131136&hl=ru_RU&ad=138454146948&adGroup=19788683528&ocid=8228820152&showMulPreview=true&s=8&sig=ACiVB_z4bPpPE216Q1mf37JfjKETPwLNKQ

Надо что-то яркое и приличное. Текст на баннере берем за основу, но не обязательно весь. Надо 2-3 варианта на выбор. Фантазия не ограничена. Акцент на "Гарантия" и 100% )

HTML
7 лет назад
studia55x5
Игорь 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 дней назад
Выбранный исполнитель
Leloo
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
$45
2 дня
Все ок, работает. Баннеры огонь!
Игорь отличный заказчик, всегда был на связи, предоставил хорошие идеи для реализации баннеров, поэтому работа шла быстро + своевременная оплата. Желаю развития вашему проекту!
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