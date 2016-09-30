Дизайн баннера для слайд-шоу на сайте

Вот что есть https://adwords-displayads.googleusercontent.com/da/b/dabAdPreview?templateId=456&outputFormat=HTML5&width=300&height=250&visibleUrl=unichtozhenie-klopov-spb.ru&destinationUrl=http://unichtozhenie-klopov-spb.ru&irsKey=-6160122107591131136&hl=ru_RU&ad=138454146948&adGroup=19788683528&ocid=8228820152&showMulPreview=true&s=8&sig=ACiVB_z4bPpPE216Q1mf37JfjKETPwLNKQ Надо что-то яркое и приличное. Текст на баннере берем за основу, но не обязательно весь. Надо 2-3 варианта на выбор. Фантазия не ограничена. Акцент на "Гарантия" и 100% )