Создание флеш баннера для сайта

Здравствуйте.

Прошу оценить по стимости и срокам разработки флеш баннера, картинки которую я прикрепил.

Баннер должен работать по аналогии как на сайте: http://aquamarin.vn.ua/ . Чтоб можна было увидеть как тучки и волны плавают. Чтоб сонце сеяло и блестало. Нужно будет еще добавить логотип. Звука не надо.

Спасибо. Жду предложений.