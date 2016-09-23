Нарисовать баннеры

Сделать перелистывающиеся баннеры на сайте
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Требуется дизайнер для разработки 5 баннеров для магазина! Просто, наглядно, привлекательно! Специфика магазина: продукты, хоз товары, обувь!
Размеры вышлю!
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