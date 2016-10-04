Отрисовать анимированный GIF по эскизу

Требуется дизайнер для разработки 5 баннеров для магазина! Просто, наглядно, привлекательно! Специфика магазина: продукты, хоз товары, обувь! Размеры вышлю!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно отрисовать красивый анимированный GIF, по заданному эскизу:
"Регистрируйтесь -> получите реф.ссылку -> ..."
Исполнить в 3х языках (текст будет предоставлен).
Изображение должно соответствовать стилю сайта:
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