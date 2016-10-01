Анимированный GIF баннер 600 x 100 пикселей: 2 предложения + клипарт

БаннерыЗавершен20 заявок425 просмотров
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Требуется создание анимированного баннера размерами 600 x 100 пикселей.  Будут два словесных предложения на баннере, несущие смысловую нагрузу, которые на ваше усмотрение будут отображаться или сразу, или с переходами. От исполнителя требуется просто симпатичный дизайн баннера + от меня пара пожелания будет насчёт вставки в баннер "кое-какого" элемента клипарта. Подробности в личку исполнителю

7 лет назад
maximm
Максим 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
sva425
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 дней назад
7 лет назад
$8
1 день
Баннер сделал прям как надо, ничего лишнего, всё удобночитаемо и красиво. Спасибо!
Отличный заказчик! Приятный в общении, со своевременной оплатой. Рекомендую!
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