Анимированный GIF баннер 600 x 100 пикселей: 2 предложения + клипарт

Требуется создание анимированного баннера размерами 600 x 100 пикселей. Будут два словесных предложения на баннере, несущие смысловую нагрузу, которые на ваше усмотрение будут отображаться или сразу, или с переходами. От исполнителя требуется просто симпатичный дизайн баннера + от меня пара пожелания будет насчёт вставки в баннер "кое-какого" элемента клипарта. Подробности в личку исполнителю