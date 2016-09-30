Создание баннеров

БаннерыЗавершен16 заявок215 просмотров
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Необходимо создать баннеры для ангенства недвжимости.

Разработать концепцию дизайна баннера на примере формата 240х400 и выполнить ресайз под следующие форматы:

Десктоп: 728х90, 300х250, 336х280, 240х400, 300х600, 300х500, 970х250

Мобильные: 640х100, 640x200, 640x960, 960х640.

Сроки, цена, ссылка на портфолио в заявке обязательны!

7 лет назад
Level78
Антон 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
Ninui
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
месяц назад
7 лет назад
$7
2 дня
Александра - талантливый дизайнер. Создала отличный баннер! Очень доволен!
Спасибо, было приятно работать над Вашим проектом))
AntoniBliz
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$4
1 день
Василий выполнил работы быстро. Был на связи. Корректировки внес.
Постановка задачи без вопросов, оплата в срок. Но, договаривались за комплект баннеров, когда отправил заказчику основной баннер (макет) на этом работа закончилась. Но может во второй раз будет иначе.
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