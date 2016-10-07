Красивый GIF баннер

Баннер gif, шириной 924 px, высота 150px.

На каждом слайде будет логотиа слева и текст.

На первом слайде логотип и текст появляются плавно.

Затем лого остается, а текст меняется

Первая надпись, которая вместе с лого появляется - "программа для раскроя натяжных потолков"

Затем надпись "Производственная и дилерская версии"

Затем "Без ограничения по сроку искользования"

Затем "Без ограничений по количеству версий"

Затем "Чтение формата Ceiling Calc и SBPotolok"

Затем "Более 15 дополнительных функций"

Затем текст "Быстрый старт: всего за 2 часа!"

Затем текст "В октябре скидки!" и кнопка "Перейти на сайт"

Лого в приложении. Фоновый цвет - пример в приложении