HTML5 banner

Необходимо создать баннеры для ангенства недвжимости. Разработать концепцию дизайна баннера на примере формата 240х400 и выполнить ресайз под следующие форматы: Десктоп: 728х90, 300х250, 336х280, 240х400, 300х600, 300х500, 970х250 Мобильные: 640х100, 640x200, 640x960, 960х640. Сроки, цена, ссылка на портфолио в заявке обязательны!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Надо переделать flash баннеры на HTML5 под разные площадки.
ТТ прикрепил.
Интересуют сроки и стоимость.
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