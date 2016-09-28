Разработка баннеров под Рекламную сеть

БаннерыЗакрыт10 заявок186 просмотров
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Здравствуйте! Требуется разработать несколько форматов баннеров под рекламу, рекламной сети.

Требуемые размеры

990х90 - 2 баннера

468х60 - 2 баннера

300х250 - 2 баннера

Формат: gif (анимированные)

Требования к исполнителю:

1. Креативность

2. Ответственность

3. Понимание с полу слова :)

7 лет назад
tcexe
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
neyvmila
Людмила 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$30
4 дня
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