Стих должен быть красивым и чувственным
Стихи на музыку ко дню рождения
Задание - написать поздравление на день рождения женщине, используя музыку из какой-то известной песни, заводной и легкой в исполнении.
Пример музыки: https://www.youtube.com/watch?v=gCAbqJ44LpA (У моря, у синего моря)
Можно и другую музыку, но я бы хотела её утвердить в начале.
Хочу убедиться, что мы её знаем.
Оплата - я очень открыта к тому, чтобы достойно оплатить, но я хочу понять, что есть за что. Это не деревенская гулянка. Все достаточно образованные люди. Пошлятина и тупой юмор не пройдет.
Оплата по Moneygram. Я оплачу от $50 и более, если почувствую, что Вы можете меня чем-то порадовать интересным :)
Может попробуйте сделать один куплет, чтобы мне легче было выбрать исполнителя? Или написать о Ваших идеях. Сроки 1-2 дня.
Можно вставлять английские слова, если для рифмы нужно.
Теперь подробнее об имениннице.
50-летие (конечно, это мы не упоминаем). Можно упомянуть 25-летие ;-)
Имя: Санна или Сюзанна
Живет в Лос Анжелесе. Приехала сюда из Одессы 20 лет назад. Закончила физфак одесского университета. Не замужем и без детей.
Внешность, которую можно обыграть - стройная, длинные ноги и красивые серые глаза.
Очень любит читать и знает ответы на кучу вопросов. Особенно по истории. Очень любит спорить на исторические темы. Спорить об исторических фактах с ней лучше не начинать. Разобьет в пух и прах. Работает IT директором в фирме Crystal Cruises (корабли, любит путешествовать, программист).
Исполнять песню будут её русскоязычные друзья, с которыми она познакомилась уже здесь.
Одна пара из Питера, а другая - из Одессы.
Можно как-то обыграть, что мужья на неё посматривают с интересом и жены их останавливают..
Любые идеи приветствуются. Песня будет исполняться в ресторане. Юмор и шутки приветствуются.
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