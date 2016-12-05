Стихи на музыку ко дню рождения

Задание - написать поздравление на день рождения женщине, используя музыку из какой-то известной песни, заводной и легкой в исполнении.

Пример музыки: https://www.youtube.com/watch?v=gCAbqJ44LpA (У моря, у синего моря)

Можно и другую музыку, но я бы хотела её утвердить в начале.

Хочу убедиться, что мы её знаем.

Оплата - я очень открыта к тому, чтобы достойно оплатить, но я хочу понять, что есть за что. Это не деревенская гулянка. Все достаточно образованные люди. Пошлятина и тупой юмор не пройдет.

Оплата по Moneygram. Я оплачу от $50 и более, если почувствую, что Вы можете меня чем-то порадовать интересным :)

Может попробуйте сделать один куплет, чтобы мне легче было выбрать исполнителя? Или написать о Ваших идеях. Сроки 1-2 дня.

Можно вставлять английские слова, если для рифмы нужно.

Теперь подробнее об имениннице.

50-летие (конечно, это мы не упоминаем). Можно упомянуть 25-летие ;-)

Имя: Санна или Сюзанна

Живет в Лос Анжелесе. Приехала сюда из Одессы 20 лет назад. Закончила физфак одесского университета. Не замужем и без детей.

Внешность, которую можно обыграть - стройная, длинные ноги и красивые серые глаза.

Очень любит читать и знает ответы на кучу вопросов. Особенно по истории. Очень любит спорить на исторические темы. Спорить об исторических фактах с ней лучше не начинать. Разобьет в пух и прах. Работает IT директором в фирме Crystal Cruises (корабли, любит путешествовать, программист).

Исполнять песню будут её русскоязычные друзья, с которыми она познакомилась уже здесь.

Одна пара из Питера, а другая - из Одессы.

Можно как-то обыграть, что мужья на неё посматривают с интересом и жены их останавливают..

Любые идеи приветствуются. Песня будет исполняться в ресторане. Юмор и шутки приветствуются.