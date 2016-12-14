Необходимо написать поздравление с юбилеем в 6 четверостишиях с использованием заданных тем. Срок до 10.12.2016
Новогоднее стихотворение-поздравление
Нужно написать новогоднее корпоративное стихотворение-поздравление на 3 -4 четверостишия по 1$ за четверостишие.
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