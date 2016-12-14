Новогоднее стихотворение-поздравление

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Стихи, Песни и Проза
Завершен5 заявок183 просмотра

Нужно написать новогоднее корпоративное стихотворение-поздравление  на 3 -4 четверостишия по 1$ за четверостишие.

8 лет назад
Heatn
63 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

listopad07
54 года
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
8 лет назад
$4
1 день
Я очень довольна работой Татьяны. Она прекрасно справилась с поставленной задачей. Сделала поздравление быстро и качественно. Очень рекомендую.
С Эрикой работала впервые, впечатления положительны на 100%. Четкая постановка задачи, быстрая оплата и удовольствие от общения с заказчиком. В итоге в небольшое стихотворение вместился максимум позитива для корпоративного поздравления с Новым Годом. Довольна сотрудничеством. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

listopad07
54 года
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
8 лет назад
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