Нужно написать стих про любовь для любимой

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Закрыт2 заявки116 просмотров

Стих должен быть красивым и чувственным

8 лет назад
Flaulman
Фраулов 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров