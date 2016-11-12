Стих на Новый год для семьи

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Закрыт8 заявок283 просмотра

Здравствуйте! Нужен стих на Новый год для семьи. Дочь Кристина 23 года -любит красиво одеваться , сын Влад- любит играть в компе13 лет, муж Андрей - любит выпить И зять Андрей - любит охоту.

8 лет назад
Ilanneitd
Татьяна 
51 год
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

himmerra
Елена 
52 года
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
8 лет назад
$6
3 дня
ТОП-5
Стихи, Песни и Проза

Заявки фрилансеров

himmerra
Елена 
52 года
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
8 лет назад
ТОП-5
Стихи, Песни и Проза