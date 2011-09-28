Портфолио
- Без названия166 просмотров
- Без названия176 просмотров
- Без названия182 просмотра
- Без названия186 просмотров
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
12 лет назад
Отличный исполнитель! Хорошие работы, точно в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Выслал Михаилу варианты работ , ему сразу же понравилось.Заплатил он сразу же когда получил мой номер кошелька..приятно было работать , всё спокойно и ровно, без всяких проблем. Спасибо! Рекомендую! Не пожалеете!
$2
10 баллов
12 лет назад
Всё сделано быстро и качественно. Запрошенные коррективы были сделаны сразу. Спасибо!
Ответный отзыв
Спасибо Сергею за отзыв и о выборе моей кандидатуры. Задания были ясно определены, и с оплатой всё было отлично, без риска и всяких там глупостей!