Rockgeroy

Сергей Rockgeroy

 
32 годаЛатвия/Рига
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Портфолио
Отзывы заказчиков
mikhailstebenkov
Михаил 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
12 лет назад
Юзербар для спортивного форума
Отличный исполнитель! Хорошие работы, точно в срок. Рекомендую.
Выслал Михаилу варианты работ , ему сразу же понравилось.Заплатил он сразу же когда получил мой номер кошелька..приятно было работать , всё спокойно и ровно, без всяких проблем. Спасибо! Рекомендую! Не пожалеете!
Ответный отзыв
kotobar
51 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$2
10 баллов
12 лет назад
Изменить цвет металла на запонке и белый фон
Всё сделано быстро и качественно. Запрошенные коррективы были сделаны сразу. Спасибо!
Спасибо Сергею за отзыв и о выборе моей кандидатуры. Задания были ясно определены, и с оплатой всё было отлично, без риска и всяких там глупостей!
Ответный отзыв