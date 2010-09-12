sergey_146

Нужен сайт для турфирмы, только для тех кто уже имеет опыт. Сбрасывайте портфолио
- Сайты «под ключ»31 заявкаЗакрыт12 лет назад
Почасовая работа на WordPress доработка сайта, измененияВеб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Интернет магазин шин на вордпресе надо набить каталог шин http://auto-rezina.com.ua/Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Продвижение сайта на украине, юридическая тематикаПоисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт13 лет назад
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1. Технический аудит сайта . Семантика под . Составление карты семантики подТестирование сайтов6 заявокЗакрыт13 лет назад
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Создание, оптимизация сайта на WordPressСайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Доработка сайта на WordPress Нужен человек или 2 на постоянную!! работу, но при этом, занимающую не более 20-30% Full Time со знанием HTML (верстка) и опыт MySQL, PHP, XML, WordPress ..HTML-верстка1 исполнительЗакрыт13 лет назад
http://www.fbs-offshore.com/ что показывает тестирование этого сайта и Ваши придложения по оптимизации модернизации мы ждем по адресу [email protected] вместе с бюджетомТестирование сайтов6 заявокЗакрыт13 лет назад
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Модернизация сайта добавление блоков и т.д Наш сайт www.fbs-offshore.com 1. сортировка постов на главной 2. плагин для двух языков на сайт 3.после этого чпу и т.д Предложение отправлять [email protected]Системное программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Интернет магазин под ключ. Интересуют специалисты с опытом Портфолио отправлять на [email protected]Интернет-магазины19 заявокЗакрыт13 лет назад
Мы хотим вывести сайт в топ 3 по ряд ключивым словам и нашим услугам Вот наш сайт http://www.fbs-offshore.com/ это наш сайт эдвордс уже используется Предложение просим присылать на [email protected] с пометкой Для Андрея Лесыка ждем конкретных предложенийПоисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт13 лет назад