sergey_146

Юрий Красильников sergey_146

 
39 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Slayer_007
Вячеслав 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$125
10 баллов
13 лет назад
Доработка сайта на WordPress
Серъезный заказчик, знает чего хочет, четко дает ТЗ. Работу оплачивает справедливо и в срок.