Обработать 7 фото

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен1 заявка216 просмотров

Цветокор, убрать шум, убрать лишние элементы.

3 года назад
Zdorova1
Сергей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

TatianaPetrova
43 года
3 года в сервисе
Была
3 месяца назад
3 года назад
$20
1 день
Escrow
Как всегда сроки, качество и коммуникация на высоте.
Всегда приятно работать с данным заказчиком. Задания интересные, коммуникация отличная, мгновенная оплата.

Заявки фрилансеров

TatianaPetrova
43 года
3 года в сервисе
Была
3 месяца назад
3 года назад
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