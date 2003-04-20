Данил Матыцын DanyaVacBannedDanyaVacBanned
Привет! Меня зовут Данил, я фрилансер! Перечень моих услуг достаточно разнообразен, расскажу поподробнее:
✅Я занимаюсь разработкой всевозможных ботов для телеграмма! У меня есть пара локальных проектов с
примерами моих ботов.
Работаю на Python, также использую базы данных sqlite3 для осуществления таких запросов, как платные подписки, рассылки и прочее!
✅Frontend-разработка. В этом направлении я работал пока что только в роли дизайнера, создавая макеты в
Figma. Однако я прекрасно могу сверстать готовый макет!
✅Графический дизайн. В этом направлении я дольше всего. Всевозможные баннеры, обложки, афиши, всё это
делается мной с максимальным качеством и отзывчивостью.
✅Видеомонтаж - В данной сфере я уже около 6 лет. Работаю в Adobe Premiere Pro, Vegas Pro, Adobe After Effects, Audition и пр.
Веду свой YouTube-канал по игровой тематике. Также успел поработать и на коммерческой основе, создавал рекламные ролики и монтировал
материал для различных блогеров.
✅Ну и самое моё любимое направление - DIgital Art. С этого начался мой путь в дизайн. Художественная
обработка - это визуальное воплощение абсолютно любой идеи с применением
техники фотобаша. Множество исходников склеиваются в один большой проект,
образуя готовую картину. Отличается от обычного рисунка исключительной
детализацией и реалистичностью.
Ссылки:
GitHub - https://github.com/DanyaVacBanned
Telegram-канал - https://t.me/whitewolfdn
VK - https://vk.com/danyavacbanps
Behance - https://www.behance.net/whitewolfik
YouTube - https://www.youtube.com/channel/UCCEHdkdgyeZRJCAMbXwX1Jw
Прайс-лист:
Чат-бот в Telegram - 1000 руб.
-----------------------------------------------------------
Лендинг-page в Figma - 3000 руб.
Макет небольшого сайта в Figma (3-4 страницы) - 6000 руб.
Макет многостраничного сайта в Figma (6 страниц и больше) - от 8000 руб.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Вёрстка одностраничного макета - 2500 руб.
Вёрстка многостраничного макета (от 3-х страниц) - 6000 руб.
----------------------------------------------------------------------------------------
Дизайн баннера, обложки и пр. - от 1000 руб. (В зависимости от сложности цена и
детали обсуждаются)
---------------------------------------------------------------------------------------
Монтаж видео (до 3-х минут) - от 500 руб.
Монтаж видео (до 10-ти минут) - от 1000 руб.
Монтаж видео (15 минут и больше) - от 1500 руб.
(Цена зависит от сложности эффектов и проекта в целом, т.е. по сути 3-х минутный ролик с большим количеством эффектом будет стоить дороже,
чем 10-ти минутная нарезка под музыку).
-------------------------------------------------------------------------------------
Обработка фото (ретушь, цветокор, обтравка) - 800 руб.
Создание фото-арта - от 1500 руб. (В зависимости от сложности цена и детали
обсуждаются)