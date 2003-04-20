Графический дизайнер, Python-разработчик

Привет! Меня зовут Данил, я фрилансер! Перечень моих услуг достаточно разнообразен, расскажу поподробнее:

✅Я занимаюсь разработкой всевозможных ботов для телеграмма! У меня есть пара локальных проектов с

примерами моих ботов.

Работаю на Python, также использую базы данных sqlite3 для осуществления таких запросов, как платные подписки, рассылки и прочее!

✅Frontend-разработка. В этом направлении я работал пока что только в роли дизайнера, создавая макеты в

Figma. Однако я прекрасно могу сверстать готовый макет!

✅Графический дизайн. В этом направлении я дольше всего. Всевозможные баннеры, обложки, афиши, всё это

делается мной с максимальным качеством и отзывчивостью.

✅Видеомонтаж - В данной сфере я уже около 6 лет. Работаю в Adobe Premiere Pro, Vegas Pro, Adobe After Effects, Audition и пр.

Веду свой YouTube-канал по игровой тематике. Также успел поработать и на коммерческой основе, создавал рекламные ролики и монтировал

материал для различных блогеров.

✅Ну и самое моё любимое направление - DIgital Art. С этого начался мой путь в дизайн. Художественная

обработка - это визуальное воплощение абсолютно любой идеи с применением

техники фотобаша. Множество исходников склеиваются в один большой проект,

образуя готовую картину. Отличается от обычного рисунка исключительной

детализацией и реалистичностью.

Ссылки:

GitHub - https://github.com/DanyaVacBanned

Telegram-канал - https://t.me/whitewolfdn

VK - https://vk.com/danyavacbanps

Behance - https://www.behance.net/whitewolfik

YouTube - https://www.youtube.com/channel/UCCEHdkdgyeZRJCAMbXwX1Jw

Прайс-лист:

 Чат-бот в Telegram - 1000 руб.

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 Лендинг-page в Figma - 3000 руб.

 Макет небольшого сайта в Figma (3-4 страницы) - 6000 руб.

 Макет многостраничного сайта в Figma (6 страниц и больше) - от 8000 руб.

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 Вёрстка одностраничного макета - 2500 руб.

 Вёрстка многостраничного макета (от 3-х страниц) - 6000 руб.

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 Дизайн баннера, обложки и пр. - от 1000 руб. (В зависимости от сложности цена и

детали обсуждаются)

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 Монтаж видео (до 3-х минут) - от 500 руб.

 Монтаж видео (до 10-ти минут) - от 1000 руб.

 Монтаж видео (15 минут и больше) - от 1500 руб.

(Цена зависит от сложности эффектов и проекта в целом, т.е. по сути 3-х минутный ролик с большим количеством эффектом будет стоить дороже,

чем 10-ти минутная нарезка под музыку).

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 Обработка фото (ретушь, цветокор, обтравка) - 800 руб.

 Создание фото-арта - от 1500 руб. (В зависимости от сложности цена и детали

обсуждаются)