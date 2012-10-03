Нужно настроить, желательно на сайте [url=https://www.postman.com/]https://www.postman.com/[/url] изменения некоторых данных на сайте retailcrm для целей чистки базы. В базе несколько тысяч учётных записей и нужно это делать с помощью циклических запросов. [url=https://docs.retailcrm.ru/Developers/API]https://docs.retailcrm.ru/Developers/API[/url] тут есть некоторые из инструкций. В ...