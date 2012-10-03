Есть объём фото 500-1000 шт, нужно ретушь и обрезка фотографий в фотошопе для карточек товаров для маркетплейса. Можно сделать часть фотографий. Ретушировать в основном лицо. Также исправлять тени там где надо, включая тени, ...
- Обработка фотографий35 заявокЗакрытгод назад
Нужно настроить, желательно на сайте [url=https://www.postman.com/]https://www.postman.com/[/url] изменения некоторых данных на сайте retailcrm для целей чистки базы. В базе несколько тысяч учётных записей и нужно это делать с помощью циклических запросов. [url=https://docs.retailcrm.ru/Developers/API]https://docs.retailcrm.ru/Developers/API[/url] тут есть некоторые из инструкций. В ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $380
Добрый день. У нас есть задача – необходим новый, более современный дизайн интернет-магазина, понятный и удобный сайт, и новый логотип (будет другое название сайта) для нашего интернет-магазина головных уборов. Нужен адаптивный дизайн, также 2 набора банеров, иконки (обсуждаемо).[b] ...Дизайн сайтов47 заявокЗакрыт3 года назад
Редизайн сайта интернет магазина Schapka.ru [b]О компании.[/b] Сайт schapka.ru это интернет магазине головных уборов, преимущественно меховых. [b]Целевая аудитория.[/b] Люди в возрасте от 30 до 60 лет, чаще женщины. [b]Цель:[/b] повысить конверсию путём доработки дизайна, юзабилити, функционала, красивых картинок. [b]Требования ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт7 лет назад
Научить, на простом примете с минимумом товаров, создавать YML файл, а также загрузке картинок на яндекс маркет, до запуска маркета и моих товарных предложений. Данные берутся из файла Exel. Рассчитываю создать и загрузить файл YML ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно настроить в магазине на ПрестаШоп 1.6 параметры для правильной работы яндекс метрики и передачи параметров ?yclidИнтернет-магазины1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $120
Нет времени, требуется помощь в настройке, создание структуры аналогичной сайту (около 150 компаний), анализе существующих ключей и дополнительный их парсинг, создании объявлении (кмс, рся, поиск, ремаркетинг, динамические объявления) а также загрузка и обработка графических ...Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $1000
Есть сайт меховых головных уборов на СМС ПрестаШоп Нужно сделать современный и красивый редизайн который должен включать: Проработку навигации и структуры на основе анализа метрик и конкурентов. Создание постраничного дизайна сайта и всплывающих окон. Создание адаптивных версий сайта для ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $105
Необходимо разработать логотип для сайта http://schapka.ru Вид деятельности: Розничная продажа головных уборов. Описание магазина: Магазин специализируется на предложении большого выбора головных уборов и сверх низких цен для конечного покупателя. Логотип будет также использоваться на сайтах интернет магазина, а ...Логотипы и Знаки3 исполнителяЗавершен11 лет назад