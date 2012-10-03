opolskiy

Вячеслав Опольский opolskiy

 
50 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Я являюсь владельцем Интернем магазина "Дешевле Шапок Нет".
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Ретушь фото для каталога 500 штук по 25 руб за фото

    Есть объём фото 500-1000 шт, нужно ретушь и обрезка фотографий в фотошопе для карточек товаров для маркетплейса. Можно сделать часть фотографий. Ретушировать в основном лицо. Также исправлять тени там где надо, включая тени, ...

    PhotoshopРетушь фото
    Обработка фотографий35 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Настройка изменений по API в RetailCRM

    Нужно настроить, желательно на сайте [url=https://www.postman.com/]https://www.postman.com/[/url] изменения некоторых данных на сайте retailcrm для целей чистки базы. В базе несколько тысяч учётных записей и нужно это делать с помощью циклических запросов. [url=https://docs.retailcrm.ru/Developers/API]https://docs.retailcrm.ru/Developers/API[/url] тут есть некоторые из инструкций. В ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайн интернет-магазина

    $380

    Добрый день.  У нас есть задача – необходим новый, более современный дизайн интернет-магазина, понятный и удобный сайт, и новый логотип (будет другое название сайта) для нашего интернет-магазина головных уборов. Нужен адаптивный дизайн, также 2 набора банеров, иконки (обсуждаемо).[b] ...

    FigmaPrestashop
    Дизайн сайтов47 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Редизайн сайта интернет магазина головных уборов

    Редизайн сайта интернет магазина Schapka.ru   [b]О компании.[/b] Сайт schapka.ru это интернет магазине головных уборов, преимущественно меховых.   [b]Целевая аудитория.[/b] Люди в возрасте от 30 до 60 лет,  чаще женщины.   [b]Цель:[/b] повысить конверсию путём доработки дизайна, юзабилити, функционала, красивых картинок.   [b]Требования ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайтаКарточки товаров
    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Научить создавать файл для загрузки на ЯндексМаркет

    Научить, на простом примете с минимумом товаров, создавать YML файл, а также загрузке картинок на яндекс маркет, до запуска маркета и моих товарных предложений. Данные берутся из файла Exel. Рассчитываю создать и загрузить файл YML ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • ПрестаШоп

    Нужно настроить в магазине на ПрестаШоп 1.6 параметры для правильной работы яндекс метрики и передачи параметров ?yclid

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Помощь в создании и настройке рекламы в Директе и Адворсе

    $120

    Нет времени, требуется помощь в настройке, создание структуры аналогичной сайту (около 150 компаний), анализе существующих ключей и дополнительный их парсинг, создании объявлении (кмс, рся, поиск, ремаркетинг, динамические объявления) а также загрузка и обработка графических ...

    Контекстная реклама4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн десктопной и мобильной версии сайта

    $1000

    Есть сайт меховых головных уборов на СМС ПрестаШоп Нужно сделать современный и красивый редизайн который должен включать: Проработку навигации и структуры на основе анализа метрик и конкурентов. Создание постраничного дизайна сайта и всплывающих окон. Создание адаптивных версий сайта для ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Логотип для сети Интернет-магазинов шапок

    $105

    Необходимо разработать логотип для сайта http://schapka.ru Вид деятельности: Розничная продажа головных уборов. Описание магазина: Магазин специализируется на предложении большого выбора головных уборов и сверх низких цен для конечного покупателя. Логотип будет также использоваться на сайтах интернет магазина, а ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки3 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
BENSON90
Максим 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$90
10 баллов
10 лет назад
Логотип для сети Интернет-магазинов шапок
Все отлично! Рекомендую!
Максим понял что мне нужно и сделал это за пару тройку дней. Всё выполнено на высшем уровне. Спасибо
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