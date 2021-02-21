Дизайн и создание сайтов на Tilda🔥
Обо мне
Меня зовут Илья, я занимаюсь дизайном и созданием сайтов на Tilda.
Разработаю сайт любой сложности: Лид-магнит, лендинг, корпоративный сайт, интернет-магазин.
Работаю в Figma и Photoshop
Tilda
Создаю продуманные и полноценные сайты на платформе Tilda
UX/UI
Дизайн сайтов, презентаций, оформление соц. сетей, брендинг
Микс сильного UX и красивого UI - залог успешного проекта
Почему стоит выбрать меня?
Ответственно отношусь к дедлайнам
Имею опыт в дизайне около 3-х лет
Слежу за трендами в сфере дизайна
Предлагаю сразу несколько вариантов
Аргументирую свои решения
Связь со мной
Почта [email protected]
Instagram @ilyabakh @bakh.design
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
4
безопасных платежей
Портфолио
- Дизайн сайта для эксперта по таргету51 просмотр
- Дизайн сайта для блогера49 просмотров
- Лендинг для барбершопа140 просмотров
- Первая страница сайта по экологии170 просмотров
- IT агенство125 просмотров
- Строительство домов140 просмотров
- Баннер для Porsche taycan80 просмотров
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
3 года назад
Работали с Ильей второй раз. Все быстро, четко, вежливо. Рекомендую.
Ответный отзыв
Спасибо за работу! Четкое тз, вежливый заказчик.
$30
10 баллов
3 года назад
Спасибо за работу, было сделано быстро и качественно. Много разных было вопросов у меня - на все отвечал , объяснял и показывал ! Работу сделал вовремя ! Рекомендую!
Ответный отзыв
Добрый и позитивный заказчик, всегда был на связи. Спасибо за работу! Рекомендую!
$50
10 баллов
3 года назад
Все очень быстро и круто сделано!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, оплата вовремя. Рекомендую!
$15
10 баллов
3 года назад
Илья, спасибо большое! Быстро и профессионально сделал нашу задачу. Будем обращаться еще!
Ответный отзыв
Спасибо за работу и оперативность!) Думаю еще сработаемся :)
$35
10 баллов
3 года назад
Рекомендую! Выполнил раньше сроков, помог разобраться с работой!
Ответный отзыв
Спасибо за работу! Приятный в общении заказчик, задача поставлена четко. Рекомендую!