ilyabakh1503

Илья Бахарев ilyabakh1503

 
20 летРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Дизайн и создание сайтов на Tilda🔥

Обо мне

Меня зовут Илья, я занимаюсь дизайном и созданием сайтов на Tilda.

Разработаю сайт любой сложности: Лид-магнит, лендинг, корпоративный сайт, интернет-магазин.

Работаю в Figma и Photoshop

Tilda

Создаю продуманные и полноценные сайты на платформе Tilda

UX/UI

Дизайн сайтов, презентаций, оформление соц. сетей, брендинг

Микс сильного UX и красивого UI - залог успешного проекта

Почему стоит выбрать меня?

Ответственно отношусь к дедлайнам

Имею опыт в дизайне около 3-х лет

Слежу за трендами в сфере дизайна

Предлагаю сразу несколько вариантов

Аргументирую свои решения

Связь со мной

Почта [email protected]

ВКонтакте﻿

Instagram @ilyabakh @bakh.design

Дизайн сайтаFigmaTildaPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
4
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
roil999
Роман 
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
3 года назад
Выгрузить картинки из Фотошоп
Работали с Ильей второй раз. Все быстро, четко, вежливо. Рекомендую.
Спасибо за работу! Четкое тз, вежливый заказчик.
Ответный отзыв
med-dobrik
Андрей 
34 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
3 года назад
Нужно сделать первую страницу сайта интернет магазина (продаваемую)
Спасибо за работу, было сделано быстро и качественно. Много разных было вопросов у меня - на все отвечал , объяснял и показывал ! Работу сделал вовремя ! Рекомендую!
Добрый и позитивный заказчик, всегда был на связи. Спасибо за работу! Рекомендую!
Ответный отзыв
Roman2013
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$50
10 баллов
3 года назад
Сделать одностраничник на Тильда
Все очень быстро и круто сделано!
Отличный заказчик, оплата вовремя. Рекомендую!
Ответный отзыв
roil999
Роман 
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
3 года назад
Выгрузить дизайн из Photoshop в zeplin
Илья, спасибо большое! Быстро и профессионально сделал нашу задачу. Будем обращаться еще!
Спасибо за работу и оперативность!) Думаю еще сработаемся :)
Ответный отзыв
Robert-seferyan
Роберт 
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$35
10 баллов
3 года назад
Создание мини сайта для зачета в вузе
Рекомендую! Выполнил раньше сроков, помог разобраться с работой!
Спасибо за работу! Приятный в общении заказчик, задача поставлена четко. Рекомендую!
Ответный отзыв