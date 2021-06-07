Нарисовать шаблон для постов в инстаграме

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Завершен5 заявок448 просмотров

Нужно сделать по 3 шаблона для 2 аккаунтов в инстаграм.

Примеры прикреплены.

Нужно, чтобы можно было в фотошопе можно было менять тексты, фото и цвета ( как в Примере).

То есть 1 шаблон - где цены, второй - где просто название, третий - фраза. 

Аккаунты, в которых будет использоваться:

krovatka_domik_vip

krovatka_house

4 года назад
Roman2013
Роман 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

yhont
Анна 
34 года
12 лет в сервисе
Была
19 часов назад
4 года назад
$14
2 дня
Escrow
Быстро и качественно!
Все супер :)

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Мария
 
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Саша
 
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yhont
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Николай
 
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