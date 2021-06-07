Нарисовать шаблон для постов в инстаграме

Нужно сделать по 3 шаблона для 2 аккаунтов в инстаграм.

Примеры прикреплены.

Нужно, чтобы можно было в фотошопе можно было менять тексты, фото и цвета ( как в Примере).

То есть 1 шаблон - где цены, второй - где просто название, третий - фраза.

Аккаунты, в которых будет использоваться:

krovatka_domik_vip

krovatka_house