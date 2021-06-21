Набор иллюстраций для курса программирования

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Завершен1 заявка111 просмотров

Иллюстрации сюжета происходящего в обучающем курсе

4 года назад
Siteograf
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

slo_mai
22 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$300
30 дней
Работал с Ксенией около 8-ми месяцев на постоянной основе полный рабочий день, удаленно. Делали иллюстрации для образовательного проекта. Работой очень доволен. Ежедневные отчеты, постоянно на связи. Хорошая производительность и качество картинки. Ксения сделала очень много качественных иллюстраций. Только положительные впечатления.
Это был очень интересный проект. Все возникающие вопросы в ходе работы решались оперативно, благодаря тому, что Виктор был все время на связи. Сотрудничество прошло отлично, без проблем в работе и оплате, с наилучшими впечатлениями. Большое спасибо Виктору за проект!

Заявки фрилансеров

slo_mai
22 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад