Набор иллюстраций для курса программирования

Это был очень интересный проект. Все возникающие вопросы в ходе работы решались оперативно, благодаря тому, что Виктор был все время на связи. Сотрудничество прошло отлично, без проблем в работе и оплате, с наилучшими впечатлениями. Большое спасибо Виктору за проект!