Книга

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт5 заявок566 просмотров

Добрый день, посмотрела ваши работы, меня они заинтересовали. У нас в производстве книга в стиле фэнтези, про почтовых хомяков (читатели дети и взрослые), в книге ещё есть люди, животные, птицы, пейзажи природы.

Раньше иллюстратора не искала, опыта нет и с расценками не знакома. Но мне нужно обложку, около 10 красочных сюжетных картинок, и около 20 карандашных набросков-рисунков описывающих конкретное действие в книге. Главные герои хомяки, носят почтовые мундиры. Рисунки должны быть максимально приближенные к реальным животным, без искажений и сразу узнаваемые. Хотелось бы узнать сколько стоит такой заказ, как долго изготавливается, какого размера предоплата? По правде говоря вопросов много, но надо с чего-то начинать.

4 года назад
anuir
Анна 
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katrya18
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