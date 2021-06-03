Нарисовать стикеры телеграмм

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт32 заявки764 просмотра

Здравствуйте. Требуется нарисовать стикеры для Telegram под определенный проект. Объектом для стикеров будет выбран дракончик.

4 года назад
sleepnow
Влад 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Егор
 
23 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Арина
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Анна
 
22 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Евгения
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Соня
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Виктория
 
23 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Денис
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Илья
 
39 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Ольга
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Алина
 
22 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Александра
 
38 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
44 отзыва
4 года назад
Карина
 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Виктория
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анфиса
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Виктория
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Екатерина
 
24 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Елена
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Вячеслав
 
55 лет
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
30 отзывов(-1)
4 года назад
Елена
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ирина
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Злата
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
4 года назад
Цой
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
4 года назад
Остап
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
28 отзывов
4 года назад
София
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Юлия
 
38 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 отзыва
4 года назад
Марина
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
4 года назад
Дарья
 
24 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Елена
 
41 год
15 лет в сервисе
Была
18 дней назад
5 отзывов
4 года назад
Анастасия
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
5 отзывов
4 года назад