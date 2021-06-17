Нарисовать реалистичную тень

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Завершен3 заявки318 просмотров

Есть файл в слоях.

Надо в отдельном слое  нарисовать реалистичную тень

Стоимость?

4 года назад
phototastyfood
Дэвид 
54 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Stesa
29 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$5
1 день
Escrow
Отличный исполнитель, готов работать над заказомю Вежливое общение
Отличный заказчик, было приятно работать!

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Stesa
29 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Роман
 
24 года
4 года в сервисе
Был
18 часов назад
27 отзывов
4 года назад