Анимированный эскиз

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт1 заявка904 просмотра

Ищем человека, который на основе описания, обсуждения в зуме и предоставленных набросков может сделать анимированный эскиз двух страниц HTML 5. Итоговый результат: в Figma в HTML5.

FigmaHTML
4 года назад
guest_1622652878672
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4 года назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
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Был
3 дня назад
61 отзыв
4 года назад