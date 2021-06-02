Анимированный эскиз

Добрый день, посмотрела ваши работы, меня они заинтересовали. У нас в производстве книга в стиле фэнтези, про почтовых хомяков (читатели дети и взрослые), в книге ещё есть люди, животные, птицы, пейзажи природы. Раньше иллюстратора ...