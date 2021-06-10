Картинки для ленты в инстаграм

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Завершен13 заявок638 просмотров

Здравствуйте! нужна сетка из картинок в инстаграм, для проведения игры.

Вот пример https://www.instagram.com/regress_igra/

4 года назад
primakk
37 лет
4 года в сервисе
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4 года назад

Выбранный исполнитель

karinanagimova
30 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$20
1 день
Escrow
Мне очень понравилось как Карина работает, всё сделала очень качественно и быстро, а самое главное даже корректировать ничего не пришлось, Карина всё поняла сразу, то что нужно мне, словно интуитивно подобрав всё в точку! Было приятно работать с Кариной, чувствуется открытость, доброжелательность и ответственность. Рекомендую Карину, как отличного исполнителя!
Прекрасный заказчик! Четко и понятно были поставлены задачи, было приятно работать!)))

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