Картинки для ленты в инстаграм

Мне очень понравилось как Карина работает, всё сделала очень качественно и быстро, а самое главное даже корректировать ничего не пришлось, Карина всё поняла сразу, то что нужно мне, словно интуитивно подобрав всё в точку! Было приятно работать с Кариной, чувствуется открытость, доброжелательность и ответственность. Рекомендую Карину, как отличного исполнителя!