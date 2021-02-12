Irinkababanina2

Ирина Бабанина Irinkababanina2

 
29 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Макет - визуализация фасада магазина

    Здравствуйте! Сколько стоит макет - визуализация фасада магазина? есть фото фасада магазина, мы хотим изменить экстерьер. сколько будет стоить визуализация экстерьера: фото с новым вариантом фасада?

    Интерьеры и Экстерьеры1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Визуализация

    Здравствуйте! Сколько стоит макет - визуализация фасада магазина? есть фото фасада магазина, мы хотим изменить экстерьер. сколько будет стоить визуализация экстерьера: фото с новым вариантом фасада?

    Интерьеры и Экстерьеры1 заявка
    Закрыт
    4 года назад