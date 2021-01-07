Здравствуйте, Требуется визуализация дизайна интерьера дома. Исполнение в два этапа: 1) кухня, гостиная прихожая и лестница. Сроки 2 недели. 2) 3 спальни и 2 санузла. Сроки 2 месяца. Исполнение желательно в скетчапе с прилагаемыми скринами. Стиль, фотографии, цветовая гамма и ...
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Здравствуйте! Сколько стоит макет - визуализация фасада магазина? есть фото фасада магазина, мы хотим изменить экстерьер. сколько будет стоить визуализация экстерьера: фото с новым вариантом фасада?
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