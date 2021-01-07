Визуализация

По чертежу нужно сделать визуализацию кухни (мебель). Есть вводные данные: чертеж во вложении, цвет. Нужно нарисовать что-то подобное, как в примере во вложении. Бюджет 1000 ₽, срок 1 день. Кто готов, оставляйте заявку, получите задание.