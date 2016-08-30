Продвижение группы в вк с нуля

Добрый день. В поисковой выдачи при определенном запросе, выходит негативная и нежелательная информация, которая портит репутацию. Хотелось бы удалить ее из Яндекса либо отправить за 3 страницу выдачи, подальше от глаз. Знаю, что это возможно. Обращаюсь к специалистам. _ Жду ...