SEO

Поисковые системы (SEO)Закрыт9 заявок223 просмотра
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Ищу на постоянку исполнителя данное задание (типо отбор).

Составить для каждой страницы: Title, Description, Keywords, H1, H2, h3-h6 (при необходимости), Список ключей для копирайта. 

БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ НАДО

Обязательно пишите цену и сроки!  Цену в Рублях и желательно за страницу!

http://glavoptovik.ru/vneshnij_akkumuljator_pokeball_5300_mah_optom

http://glavoptovik.ru/chehol_stickbox_optom

http://glavoptovik.ru/antigravitacionnyj_chehol_nakladka_optom

7 лет назад
shikonin
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
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