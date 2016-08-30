Требуется размещение ссылок на строительных форумах c небольшим постом. Требования к площадкам: спам не больше 12%, траст не менее 5 по xtools. Оплата поэтапная или по протекции вебмани. Стоимость одной ссылки 250 рублей Если работа будет сделана качественно ...
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Ищу на постоянку исполнителя данное задание (типо отбор).
Составить для каждой страницы: Title, Description, Keywords, H1, H2, h3-h6 (при необходимости), Список ключей для копирайта.
БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ НАДО
Обязательно пишите цену и сроки! Цену в Рублях и желательно за страницу!
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