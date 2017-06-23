Продвижение сайта

нужны помощники в продвижении группы в вк, сам все время занят, был админ креативщик, просто перестал помогать, очень надеюсь найти здесь понимающих толковых парней
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Есть сайт, который необходимо продвигать. Тематика- спорт и велосипеды. Интернет-магазин.
Рассмотрю постоянную основу с месячной оплатой при хороших показателях.
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