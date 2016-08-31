SEO продвижение интернет-магазина (OpenCart)

Нашему интернет-магазину необходимо SEO продвижение. Наша цель: продвинуться в поиске Google и Yandex для увеличения посещаемости и продаж. Есть собранная семантика. Продвижение необходимо не по всем возможным запросам сразу, а по отдельным, конкретным и сопутствующим.

Требуется ответственный seo специалист на долгосрочное сотрудничество, который работает исключительно "белыми методами", предоставляет полные отчеты и готов рассказывать как и куда были потрачены вложенные средства.

Интересуют Ваши портфолио, предложения с описанием плана работ.

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