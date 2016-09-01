Составить мета для страниц сайта

Нужно прописать мета для сайта в прикрепленную таблицу XL и написать рекомендации для копирайтера (для каждой страницы на которой нужно дорабатывать тексты).

Если нужно, указать на необходимость разбить страницу на несколько для упрощения продвижения.

Есть ТЗ на оптимизацию в котором описаны требования к собираемым мета.

Так же есть таблица в которой прописано для каких страниц какие ключевики нужны.

Страниц примерно 120.

Если работа будет качественная и цены приемлемые, готовы рассматривать дальнейшее сотрудничество по продвижению сайта.