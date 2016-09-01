Составить мета для страниц сайта

Нужен специалист использующий инновационные методы вывода сайтов в ТОП Яндекса и Гугла. Использующий статейное продвижение, продвижение через комментарии на форумах, блоги и ЮТУБ. Так же знающий и применяющий новые фишки. Оплата – по месячная или поэтапная. ...
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Нужно прописать мета для сайта в прикрепленную таблицу XL и написать рекомендации для копирайтера (для каждой страницы на которой нужно дорабатывать тексты).
Если нужно, указать на необходимость разбить страницу на несколько для упрощения продвижения.
Есть ТЗ на оптимизацию в котором описаны требования к собираемым мета.
Так же есть таблица в которой прописано для каких страниц какие ключевики нужны.
Страниц примерно 120.
Если работа будет качественная и цены приемлемые, готовы рассматривать дальнейшее сотрудничество по продвижению сайта.
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