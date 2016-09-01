Составить мета для страниц сайта

$40
Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки125 просмотров
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Нужно прописать мета для сайта в прикрепленную таблицу XL и написать рекомендации для копирайтера (для каждой страницы на которой нужно дорабатывать тексты). 

Если нужно, указать на необходимость разбить страницу на несколько для упрощения продвижения. 

Есть ТЗ на оптимизацию в котором описаны требования к собираемым мета. 

Так же есть таблица в которой прописано для каких страниц какие ключевики нужны. 

Страниц примерно 120. 

Если работа будет качественная и цены приемлемые, готовы рассматривать дальнейшее сотрудничество по продвижению сайта.

7 лет назад
z24z
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
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