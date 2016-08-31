Требуется продвижение сайта, вывод в топ 5-10 Я и G.

Нужен специалист использующий инновационные методы вывода сайтов в ТОП Яндекса и Гугла. Использующий статейное продвижение, продвижение через комментарии на форумах, блоги и ЮТУБ. Так же знающий и применяющий новые фишки.

Оплата – по месячная или поэтапная. Результат нужно показать уже в первый месяц. Ранее сайт был по всем ключам в 10ке по Яндексу и Гуглу, но что-то пошло не так или методы применяющиеся специалистами которые занимались сайтом устарели.

Можно разбить работу на несколько этапов и согласовать их в процессе работы.

Просьба предлагать конкретную стоимость!

Оплата за результат. Также интересует динамика в вашей работе, т.е. постоянное повышение позиций по тем или иным запросам. В случае, если работа застопорится, будем вынуждены отказаться от сотрудничества.