Требуется продвижение сайта, вывод в топ 5-10 Я и G.

Поисковые системы (SEO)Закрыт10 заявок147 просмотров
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Нужен специалист использующий инновационные методы вывода сайтов в ТОП Яндекса и Гугла. Использующий статейное продвижение, продвижение через комментарии на форумах, блоги и ЮТУБ. Так же знающий и применяющий новые фишки. 

Оплата – по месячная или поэтапная. Результат нужно показать уже в первый месяц. Ранее сайт был по всем ключам в 10ке по Яндексу и Гуглу, но что-то пошло не так или методы применяющиеся специалистами которые занимались сайтом устарели. 

Можно разбить работу на несколько этапов и согласовать их в процессе работы.  

Просьба предлагать конкретную стоимость!  

Оплата за результат. Также интересует динамика в вашей работе, т.е. постоянное повышение позиций по тем или иным запросам. В случае, если работа застопорится, будем вынуждены отказаться от сотрудничества.

7 лет назад
Arturich
Артур 
38 летНовая Зеландия
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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