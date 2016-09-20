iv1-seo

Иван iv1-seo

 
42 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Skype – iv1.skype

Я, Иван Жданович, предлагаю Вам КОМПЛЕКСНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА в Интернете. 

Реализую полный комплекс работ, начиная от привлечения целевой аудитории (включая контекстную рекламу), продолжая поведением на сайте и заканчивая конверсией в покупателей 

Наиболее полных работ не делает никто, тем более СЕО студии и Digital агентства! 

Работаю в этой сфере более 8 лет, более 400 сайтов за этот период продвинуто на различные тематики и регионы

Отзывы заказчиков
irenharevich
Ирина 
37 летБеларусь
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Контекстная реклама гугл
Гигантское количество обьявлений...как он все успел за 3 дня? Впечатлило. Звонки идут 3-4 за час, не успеваю перекусить...Рада! Иван, спасибо за работу!!! Успехов вам в делах!!! Я с вами) И поправьте фамилию в аккаунте)))
Вменяемый заказчик. Сработались легко без лишней возни. Немного лезет в подробности, но общается корректно. Продолжаю ведение РК. Результат хороший. Вроде всем довольна и не донимает с тупыми вопросами.
Ответный отзыв