Skype – iv1.skype

Я, Иван Жданович, предлагаю Вам КОМПЛЕКСНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА в Интернете.

Реализую полный комплекс работ, начиная от привлечения целевой аудитории (включая контекстную рекламу), продолжая поведением на сайте и заканчивая конверсией в покупателей

Наиболее полных работ не делает никто, тем более СЕО студии и Digital агентства!

Работаю в этой сфере более 8 лет, более 400 сайтов за этот период продвинуто на различные тематики и регионы