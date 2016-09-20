Skype – iv1.skype
Я, Иван Жданович, предлагаю Вам КОМПЛЕКСНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА в Интернете.
Реализую полный комплекс работ, начиная от привлечения целевой аудитории (включая контекстную рекламу), продолжая поведением на сайте и заканчивая конверсией в покупателей
Наиболее полных работ не делает никто, тем более СЕО студии и Digital агентства!
Работаю в этой сфере более 8 лет, более 400 сайтов за этот период продвинуто на различные тематики и регионы
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
7 лет назад
Гигантское количество обьявлений...как он все успел за 3 дня? Впечатлило. Звонки идут 3-4 за час, не успеваю перекусить...Рада! Иван, спасибо за работу!!! Успехов вам в делах!!! Я с вами) И поправьте фамилию в аккаунте)))
Ответный отзыв
Вменяемый заказчик. Сработались легко без лишней возни. Немного лезет в подробности, но общается корректно. Продолжаю ведение РК. Результат хороший. Вроде всем довольна и не донимает с тупыми вопросами.