Рерайт 10К

КопирайтингЗавершен1 заявка68 просмотров
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Необходимо выполнить рерайт с подбором материала.

5 текстов по 2К.

Срок 5 дней. Тема: мебельная кромка.

10 лет назад
sukrona
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
messer262
Владимир 
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$20
2 дня
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